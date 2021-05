Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’8 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COULIBALY Mamadou (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DEL PINTO Lorenzo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI MARIANO Francesco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KASTANOS Grigoris (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ROSAFIO Marco (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROZZIO Paolo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIRIGENTI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCHI Alberto (Salernitana): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina della squadra avversaria.