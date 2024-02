Giudice Sportivo: 10mila euro di multa a Juve e Inter, Inzaghi salta la Roma. Squalificati Danilo, Reijnders e altri 12

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETÀ

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni ed una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcuni fumogeni nel recinto di giuoco e sette fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e cinque bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



GIOCATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DE WINTER Koni (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

AEBISCHER Michel (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GENDREY Valentin (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

REIJNDERS Tijjani Martinu (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROVELLA Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

WALUKIEWICZ Sebastian (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BARTOLI Alberto (Lecce): per avere, al 57° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

MARCON Sergio (Udinese): per avere, al 40° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.

INZAGHI Simone (Internazionale): già diffidato