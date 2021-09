Il giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 settembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETÀ

Ammenda di €3.000,00 alla Soc. Napoli per avere i suoi sostenitori all'11° del secondo tempo utilizzato un fischietto che distrubava il regolare svolgimento della gara; costringendo l'Arbitro a far effettuare l'annuncio di rito.

Ammenda di €3.000,00 alla Soc. Internazionale per avere i suoi sostenitori, al 33° e al 36° del secondo tempo, indirizzato un coro offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.



GIOCATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DJIDJI Levy Koffi (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00 (Seconda sanzione)

TOLOI Rafael (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00 (Prima sanzione)

OSIMHEN Victor James (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



AMMENDA DI €10.000,00

ZANIOLO Nicolò (Roma): Per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitore della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale