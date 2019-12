Dopo la conclusione della sedicesima giornata, ecco arrivare il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo per quanto riguarda le squalifiche in vista dei prossimi turni di Serie A:



- Bentancur (Juventus) 3 turni

- Pisacane (Cagliari) 1 turno

- Ansaldi-Bremer (Torino) 1 turno

- Luis Alberto-Lucas Leiva (Lazio) 1 turno

- Gagliolo (Parma) 1 turno

- Calderoni (Lecce) 1 turno

- Amrabat (Verona) 1 turno



La decisione più attesa era quella riguardo Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juventus è stato espulso nella Supercoppa Italiana e, per i toni eccessivamente accesi nel protestare, ha ricevuto la stangata di tre giornate di squalifica. Cagliari, Roma e Parma: queste le partite che salterà. Tornerà, invece, per la sfida al San Paolo contro il Napoli.



Chi invece rischia per quella gara è Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus è finito in diffida e se dovesse ricevere un’ammonizione nella gara contro il Parma, non potrà sedere in panchina al San Paolo per la prima volta da avversario.