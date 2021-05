Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A.. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 maggio 2021, ha assunto le decisioni di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA , AMMONIZIONE ED AMMENDA DI 10MILA EURO



DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (ottava sanzione); per avere al 48' del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all'atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l'avambraccio il Direttore di gara.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BEHRAMI Valon (Genoa)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI 1500 EURO



TOLOI Rafael (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di Gara, sanzione aggravata perché capitano; già diffidato.





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



Bani Mattia (Parma)

Freuler Remo (Atalanta)

Hetemaj Perparim (Benevento)

Martinez Lautaro (Inter)

McKennie Weston (Juventus)

Parolo Marco (Lazio)



ALLENATORI



Juric Ivan (Verona): già diffidato,