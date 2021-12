Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.





SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara





CALCIATORI









SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SOUZA SILVA Walace (Udinese): per avere, al 53° del secondo tempo, dopo la realizzazione della rete della sua squadra, correndo verso la panchina avversaria, assunto un atteggiamento provocatorio che causava momenti di tensione.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GABARRON GIL Patricio (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MOLINA LUCERO Nahuel (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SINGO Wilfried (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

IMMOBILE Ciro (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.





DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.