Giudice Sportivo Serie A: agente ferito, supplemento d'indagine per Lazio-Roma. Quattro giocatori squalificati

Quattro giocatori fermati in vista della 33esima giornata di Serie A e non solo: supplemento d'indagine per Lazio-Roma

SCONTRI PRIMA DI LAZIO-ROMA

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 32esimo turno del massimo campionato italiano. Sotto la lente d'ingrandimento finisce inevitabilmente il derby della Capitale per gli scontri che lo hanno preceduto: dopo la segnalazione di un agente di Polizia ferito, è stato richiesto un supplemento di indagine alla Procura federale per individuare i responsabili.Fioccano multe per diverse società (Genoa, Roma, Venezia, Lazio, Hellas Verona e Napoli, stop di una giornata per quattro giocatori: Fila del Venezia (espulso), Coco (Torino), Deiola (Cagliari) e Isaksen (Lazio) per somma di ammonizioni.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA

Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo.Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato, si dispone a cura della Procura federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Como, Genoa, Hellas Verona, Lazio, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere infine, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore limitrofo in quel momento privo di spettatori; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica ne recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Jaka (Udinese)Isak Malcolm Kw (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Mattia (Lazio)Lucas (Como)Gvidas (Torino)Juan (Bologna)Lautaro Rodrigo (Parma)Leandro Daniel (Roma): per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

: per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.