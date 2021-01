Il Milan contro l'Atalanta senza Saelemaekers e Romagnoli, espulso il primo e ammonito (era in diffida) il secondo, e quindi fermati dal Giudice Sportivo. Entra in diffida, invece, Niccolò Barella, centrocampista dell'Inter, ammonito nella sfida contro la Juventus, mentre c'è una multa da duemila euro per Lorenzo Insigne, reo di aver simulato nella vittoria contro la Fiorentina.



Nel comunicato del Giudice Sportivo, da segnalare anche le due giornate a Marco Sau del Benevento ​per espressioni irriguardose rivolte agli Ufficiali di gara, 'proferendo altresì un'espressione blasfema'. Squalificati anche Chiriches del Sassuolo e Gianluca Mancini della Roma