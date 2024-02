Giudice sportivo: Bastoni salta il Genoa, multa all'Inter per insulti a Gasperini

Il giudice sportivo della Serie A ha preso le decisioni successive ai recuperi della 21esima giornata di campionato e che riguardano Inter-Atalanta e Sassuolo-Napoli. In particolare sono le decisioni sulla gara di San Siro a colpire in vista delle prossime giornate.



IL COMUNICATO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.



a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.



b) CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).