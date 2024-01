Giudice Sportivo: Biraghi salta l'Inter, Vecino in diffida

Il Giudice Sportivo, dopo le partite di Supercoppa Italiana, ha confermato le ultime sanzioni: Cristiano Biraghi, ammonito contro il Napoli nella semifinale del torneo, salterà la gara contro l'Inter, in programma il 28 gennaio e valida per la 21^ giornata di Serie A.



Entra invece in diffida Matias Vecino, centrocampista della Lazio, che ieri contro l'Inter ha rimediato un cartellino giallo in seguito a un fallo su Dimarco.