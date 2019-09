Nessuna sanzione per il Cagliari dopo il supplemento d'indagine per i buu a Lukaku nella sfida con l'Inter della seconda giornata, nessuna menzione per quelli a Kessie in Verona-Milan. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A; stangata per Rodrigo De Paul: tre turni di squalifica al fantasista dell'Udinese per la manata a Candreva.









Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:





Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE dell’1 settembre 2019



Il Giudice Sportivo,



vista la propria ordinanza istruttoria di cui al C.U. n. 27 del 3 settembre 2019;



vista la nota della Procura Federale in data 5 settembre 2019;



considerato che il responsabile dell’Ordine pubblico ha fatto conoscere che la Questura di Cagliari ha segnalato che nelle fasi antecedenti il calcio di rigore, e solo in quella occasione, dal settore “Curva Nord”, abitualmente occupato dalla tifoseria di casa, si sono levati cori, urla e fischi nei confronti dell’atleta avversario Lukaku che si apprestava ad effettuare il tiro da rigore e che in tale circostanza dalla zona posta a sinistra guardando la porta sono stati percepiti alcuni versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio, nè in vero dai collaboratori della Procura federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati;



ritenuto, in ogni caso, che non possono essere integrati i presupposti, in termini di dimensione e reale percezione, prescritti dall’art. 28 comma 4 CGS per la punibilità a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte in questione;

P.Q.M.



Il Giudice Sportivo delibera di non applicare sanzioni a carico della Soc. Cagliari.



a) SOCIETA'



Il Giudice sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);









considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,



delibera



di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.









Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica semi piene anche in direzione degli stewards, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammonizione con diffida: alla Soc. ATALANTA per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Serie A, consegnato la distinta di gara in ritardo sull'orario previsto.Ammonizione con diffida: alla Soc. GENOA per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Serie A, consegnato la distinta di gara in ritardo sull'orario previsto.



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese): condotta violenta: per avere, al 36° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00



DESSENA Daniele (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.









SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CALABRIA Davide (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



STEPINSKI Mariusz Pawel (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

SILVESTRI Marco (Hellas Verona)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



ROMERO Cristian (Genoa)



SECONDA SANZIONE



BERENGUER REMIRO Alejandro (Torino)

CAPRARI Gianluca (Sampdoria)

CEPPITELLI Luca (Cagliari)

DENSWIL Stefano (Bologna)

HATEBOER Hans (Atalanta)

LAPADULA Gianluca (Lecce)

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna)

MISSIROLI Simone (Spal)

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

PJANIC Miralem (Juventus)

RADU Stefanel Daniel (Lazio)

ROSSETTINI Luca (Lecce)

SANTANDER MERELES Federico Javier (Bologna)

TOLENTINO COELHO Lucas (Milan)





PRIMA SANZIONE



AMRABAT Sofyan (Hellas Verona)

BANI Mattia (Bologna)

BARELLA Nicolo (Internazionale)

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus)

CACERES SILVA Jose Martin (Fiorentina)

CANDREVA Antonio (Internazionale)

CASTRO Lucas Nahuel (Cagliari)

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina)

CHIESA Federico (Fiorentina)

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal)

DE LIGT Matthijs (Juventus)

FERRARI Alex (Sampdoria)

GABARRON GIL Patricio (Lazio)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

ILICIC Josip (Atalanta)

LUCIONI Fabio (Lecce)

MAKSIMOVIC Nikola (Napoli)

MASIELLO Andrea (Atalanta)

PANDEV Goran (Genoa)

PELLEGRINI Luca (Cagliari)

PIATEK Krzysztof (Milan)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona)

REBIC Ante (Milan)

RISPOLI Andrea (Lecce)

RUIZ PENA Fabian (Napoli)

SORIANO Roberto (Bologna)

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Spal)

TABANELLI Andrea (Lecce)

TOLJAN Jeremy Isaiah (Sassuolo)

TOMOVIC Nenad (Spal)

ZAPATA VALENCIA Cristian (Genoa)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



ACERBI Francesco (Lazio)



SECONDA SANZIONE



GUNTER Koray (Hellas Verona)









AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)



OLSEN Andreas Skov (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



PRIMA SANZIONE



DI FRANCESCO Federico (Spal)



c) ALLENATORI



AMMONITI



SECONDA SANZIONE



MONTELLA Vincenzo (Fiorentina)



PRIMA SANZIONE



ANCELOTTI Carlo (Napoli)

LIVERANI Fabio (Lecce)