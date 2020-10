A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all';esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

COPPA ITALIA

Gare del 27-28 ottobre 2020 - Terzo turno eliminatorio

Benevento-Empoli 2-4

Bologna-Reggina 2-0

Brescia-Perugia 3-0

Cagliari-Cremonese 1-0

Cittadella-Spezia 0-2

Cosenza-Monopoli 2-1

Crotone-Spal 4-5 dopo tiri di rigore

Fiorentina-Padova 2-1

Genoa-Catanzaro 2-1

Hellas Verona-Venezia 6-4 dopo tiri di rigore

Parma-Pescara 3-1

Pordenone-Monza 1-4 dopo tiri di rigore

Sampdoria-Salernitana 1-0

Torino-Lecce 3-1 dopo tempi supplementari

Udinese-L.R. Vicenza 3-1

Virtus Entella-Pisa 3-1



B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





COPPA ITALIA



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLFERAI Edoardo (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CLEUR Gabriel Isaac (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

ESPOSITO Salvatore (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

HENDERSON Liam (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

RANIERI Luca (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).