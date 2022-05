Una giornata di squalifica e 10mila euro di multa a Massimiliano Allegri per gli scontri con la panchina nerazzurra in Juventus-Inter. E' questa la decisione del Giudice Sportivo dopo la finale di Coppa Italia, fermato anche Marcelo Brozovic (ammonito, era diffidato) e multate le due società per lancio di oggetti da parte dei tifosi.





a) SOCIETA'



Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. Internazionale per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, cinque bottiglie di birra; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 3.000,00: all Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.





b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).





c) ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 10.000,00



ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanandosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara.



AMMONITI



PRIMA SANZIONE



FARRIS Massimiliano (Internazionale)