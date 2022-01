CALCIATORI ESPULSI

CALCIATORI NON ESPULSI

Queste le decisioni del Giudice Sportivo in riferimento a Udinese-Salernitana dello scorso 21 dicembre, con i campani che non si sono presentati alla Dacia Arena perché bloccati dall'Asl di competenza per i casi covid nel gruppo squadra, e in merito al ventesimo turno di campionato, il primo del 2022.Il Giudice sportivo,invitato leIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Lazio, Milan e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.er avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (€ 15.000,00); per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ed altri oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere, al 45° del secondo tempo, con il pallone fuori dal terreno di giuoco, colpito con il braccio teso un avversario all'altezza del collo.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).