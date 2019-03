Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'ALA Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





SOCIETA'

Gara Soc. MILAN-Soc. INTERNAZIONALE



1) Il giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore "Secondo Anello Verde" si rendevano responsabili, al 7° ed al 39° minuto del primo tempo, in percentuale significativa rispetto agli occupanti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del ​calciatore del Milan Kessie.



​DELIBERA di sanzionare la Soc. Internazionale con l'obbligo di disputare una gara con Il settore denominato "Secondo Anello Verde" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.



2) Ammenda di € l 0.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un oggetto potenzialmente contundente nel recinto di giuoco, che cadeva a poca distanza da un componente della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione a111art. 13, comma l lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell10rdine a fini preventivi e di vigilanza. ​





CALCIATORI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETIIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10MILA

AINA Temitayo (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI 1500 EURO

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina}: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione). ​



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EVANGELISTA Lyanco (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GOLDANIGA Edoardo (Frosinone): per comportamento scorretto ne1 confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino}: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVESTRE Matias Agustin (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli}: per comportamento scorretto ne1 confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI

AMMENDA DI € 5.000,00​

D'AVERSA Roberto (Parma): per avere, al 30° del secondo tempo, criticato in modo plateale ​l'operato del VAR; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. ​

AMMONIZIONE

SPALLETTI Luciano (Internazionale): per avere, al 45' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FAGGIANO Daniele (Parma): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, contestato a gran voce una decisione arbitrale invocando l'intervento della Var.