Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A Eugenio Tenneriello ha assunto le sue consuete decisioni dopo le gare della sesta giornata di ritorno di serie A. Fermati per un turno cinque calciatori: Duncan (Sassuolo) dopo l'espulsione per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario ed essersi reso responsabile di un grave fallo di giuoco", Deiola (Cagliari), Ekdal (Sampdoria), Hetemaj (Chievo) e Pulgar (Bologna) per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidati".