Il Giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante A.I.A. Eugenio Tenneriello, ha reso noti i giocatori squalificati per la 31esima giornata di Serie A.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA



Cristian Romero (Genoa)



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA



Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Manuel Lazzari (Spal)

Sasa Lukic (Torino)

Darijo Srna (Cagliari)

Duvan Zapata (Atalanta)

Ervin Zukanovic (Genoa)