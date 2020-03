Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo le 5 partite che si sono giocate nel weekend in Serie A: cinque squalificati, a cui se ne aggiungono 5 che ancora non hanno scontato la loro squalifica a causa del rinvio di alcune partite. Si tratta di Giulio Donati (un turno per bestemmie, infrazione evidenziata al giudice sportivo dal Procuratore federale), Joao Pedro (Cagliari), Schouten e Santander (Bologna). A questi si aggiungono, per le ragioni già spiegate, Mateju (Brescia), Dalbert (Fiorentina), Strefezza (SPAL), Murru e Ramirez (Sampdoria) e Miguel Veloso (Verona) che non hanno scontato la loro giornata di squalifica per il rinvio delle rispettive gare.