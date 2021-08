Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A.. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 agosto 2021, ha assunto le decisioni di seguito riportate:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



OSIMHEN Victor James (Napoli): per avere colpito con uno schiafo ii voto di un avversario con 4 pahone non a distanza di gioco.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DRAGOWSKI Bartlomiej (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nel confronti di un avversario.



SCHOUTEN Jerdy (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SORIANO Roberto (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



STRANDBERG Ken Remi Stefan (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolare non in campo.



ZANIOLO Nicolo' (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.