Giudice Sportivo: due giornate a Paredes, 10 squalificati

STANGATA SULL'EMPOLI: TUTTE LE SANZIONI

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la. Non solo la stangata all'Empoli dopo le furiose proteste per il pareggio con l'Udinese, complessivamente sono 10 i giocatori che salteranno il 38esimo turno di campionato.- Due giornate di stop e multa per il centrocampista romanista Leandro Paredes, fermati anche Matheus Henrique, Basic, Cambiaso, Casale, Dossena, Duda, Hateboer, Lukaku e Grassi.Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

N. 105Gare del 19 maggio 2024 - Diciottesima giornata ritorno

a) SOCIETA'

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Frosinone, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Monza, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione.: doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).