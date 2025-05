Giudice Sportivo: due giornate a Zaniolo, Leao salta il Bologna. 20mila euro di multa e diffida al Lecce

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

: per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all'Arbitro un epiteto gravemente offensivo.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per avere, al 31° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto un'espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara.