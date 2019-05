Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00



KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 19° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, ritardato l'uscita dal recinto di giuoco in segno di protesta.