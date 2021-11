B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

Un solo squalificato per ladopo gli anticipi di venerdì e sabato: è, il centrocampista della Sampdoria era diffidato ed è stato ammonito, dunque salterà il prossimo impegno con la Fiorentina. Entra in diffidadell'Hellas Verona.Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:N. 30SERIE A TIMGare del 27-28 novembre 2021 - Quattordicesima giornataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).