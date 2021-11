B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

N. 28



SERIE A TIM

b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

c) ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

La Serie A rende note le decisioni del Giudice Sportivo per la 13esima giornata di Serie A:, il centrocampista salterà la sfida con il Milan. Stop anche per(entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti),Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:Gare del 20-21-22 novembre 2021 – Tredicesima giornataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice Sportivo,ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.45 del 22 novembre 2021) in merito alla condotta del calciatore(Soc.) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;P.Q.M.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura posizionati, rispettivamente, sotto il secondo anello verde (Curva Nord), linea mediana tra le due panchine e sotto il terzo anello blu (Settore ospiti).a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio della gara.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio della gara.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per avere, al 27° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dei componenti della panchina avversaria.: per avere, al 27° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dei componenti della panchina avversaria.: per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.