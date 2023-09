Di seguito le decisioni deldopo la quinta giornata didoppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per non avere, un numero esiguo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per non avere, la totalità dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per non avere, numero cospicuo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.Ammenda di € 4.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 1.500,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 1.500,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.