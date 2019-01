È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo sulla 19esima giornata di Serie A. Mano pesante per Marusic e Meité, espulsi durante Lazio-Torino: per entrambi, due giornate di squalifica. Puniti con una giornata di squalifica Capuano, Ceppitelli, Suso, Mandragora, Bennacer, Ciano, Izzo, Allan, Piatek e Pussetto.



LOTITO DIFFIDATO - Ammenda di 10mila euro e diffida per Claudio Lotito e Stefano Pioli. Il presidente della Lazio è stato punito "in quanto, al termine del primo tempo, attendeva il Direttore di gara di fronte al suo spogliatoio rivolgendosi al medesimo con modi irriguardosi". Multa da 12.000 euro e diffida anche per il Napoli, per il lancio di un bengala nel settore ospiti da parte di alcuni suoi tifosi.