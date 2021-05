Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HOELGEBAUM PEREIRA Andreas Hugo (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

RICCI Matteo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).



AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).







DIRIGENTI

SQUALIFICA A TUTTO IL 25 MAGGIO 2021 ED AMMENDA DI € 10.000,00

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all'Arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano a uscire, rivolto al VAR, con atteggiamento intimidatorio, reiterate frasi irriguardose.