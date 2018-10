Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BARBA Federico (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MILINKOVIC SAVIC Vanja (Spal): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMEO Andrea (Milan): per avere, al 29° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, proferito espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.