Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETÀ

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIRAGHI Cristiano (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CECCHERINI Federico (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).