Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo Valerio Mastrandea. Un giornata di squalifica a Luca Cigarini (Crotone). Una giornata anche a Simone Reposi, membro dello staff del Milan, espulso dalla panchina durante il secondo tempo per "aver contestato platealmente l'operato arbitrale".​



MULTA A PARATICI - Quindicimila euro di multa e diffida, invece, per Fabio Paratici "in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo".