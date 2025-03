Giudice Sportivo: multe a Inter e Napoli. Maignan, Pavlovic, Zaniolo e altri 5 squalificati

Getty Images

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 marzo 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.: per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa.

: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, infrazione rilevata da un Assistente; dopo la notifica del provvedimento d'espulsione, mentre abbandonava il recinto di giuoco. reiterava tale comportamento.