Ilcons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 14 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 33SERIE BKTGare del 10-11-12 dicembre 2021 - Diciassettesima giornata andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:83/204a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata sostenitori delle Società Como, Lecce, Pisa e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un contenitore di plastica che cadeva a circa due metri dal Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABARISON Alberto (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARALUNETTA Gabriel Antonio (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).VAN DE LOOI Tom (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).VIVIANI Mattia (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).