Le tante ammonizioni inpesano nel comunicato del: una giornata di squalifica per, che salterà il Cagliari, e una per, che salterà lo, mentre entrano in diffida Alessio, Davidee anche l'allenatore rossonero Stefano. Per quanto riguarda le altre squadre, da segnalare una giornata, per rosso diretto, a Pedrodel Sassuolo, espulso contro la Juventus, e una per Di Lorenzo, anche lui diffidato e ammonito con l'Udinese. Nei diffidati ci sono anche i nomi di Rodrigoe Dejandella Juventus. Di seguito il testo completo del comunicato."In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAAVOMO Pedro Mba (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.CALCIATORI NON ESPULSIAZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).JANKTO Jakub (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).RECA Arkadiusz (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOBENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus)CALABRIA Davide (Milan)DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)FOULON Daam Wonnebald (Benevento)GHIGLIONE Paolo (Genoa)KULUSEVSKI Dejan (Juventus)MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona)MANCINI Gianluca (Roma)PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)ROMAGNOLI Alessio (Milan)VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma)AMMONITIStefano (Milan)PRIMA SANZIONEGATTUSO Gennaro (Napoli)