. Ammenda e 'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc per venti giorni' a Ninni, direttore generale del club lombardo, "per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi, nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo, mentre era inibito come da decisione C.U. n. 19/DIV del 7/09/2021. Riservata alla Procura Federale ogni valutazione in ordine al mancato uso della mascherina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutatele modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (Inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed. r.c.c.)".Non solo Corda, però. Squalificato per una gara, con ammenda da 500 euro, per Roberto, vice di mister Mariani al, "per aver, al termine del primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell'arbitro, accusandolo di parzialità e utilizzando paroleoffensive ed irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione". Due gare, e 500 euro, invece, per Oliva, sempre del Seregno, "per avere, prima dell'inizio della gara, fatto accesso sul terreno di gioco ed avere allenato i portieri della sua squadra, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS. Riservata alla Procura Federale ogni valutazione in ordine al mancato uso della mascherina. (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.c.c., r.proc.fed.)".