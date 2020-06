Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 giugno 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BORINI Fabio (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CIGARINI Luca (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CEPPITELLI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PASALIC Mario (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).​



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.​





ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per aver, al 27° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato del VAR; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.