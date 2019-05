Il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato per tre giornate il difensore del Chievo Federico Barba, per "essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco e per avere, all'atto del provvedimento dell'espulsione, rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Un turno di stop per nove giocatori: Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi (Juventus), Giuseppe Pezzella (Genoa), Joaquin Correa (Lazio), Hans Hateboer (Atalanta), Allan e Kalidou Koulibaly (Napoli), Mariusz Stepinski (Chievo), Marvin Zeegelaar (Udinese).



DUE TURNI A MONTELLA - Due giornate di squalifica per Vincenzo Montella: il giudice sportivo della serie A,Gerardo Mastrandrea ha punito l'allenatore della Fiorentina - per espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara e per avere, dopo l'espulsione, sferrato un pugno ad un cartellone pubblicitario la cui caduta ha ferito lievemente uno steward". Montella dunque non sarà in panchina domenica nell'ultima giornata di campionato, la sfida salvezza con il Genoa



SANZIONI PECUNIARIE - Ammenda di 10mila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 31' o e 32' del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco due fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto"; ​multa di 10mila euro al Napoli per "avere i suoi sostenitori, al 45^ del secondo tempo, esposto uno striscione, per tre minuti, contenente frasi gravemente offensive nei confronti della tifoseria della squadra avversaria"..