Il Giudice Sportivo ha reso noto il giorno in cui verranno prese le decisioni sulle tre partite non giocate nel primo weekend dell'anno di Serie A e sul ricorso dell'Udinese per la partita persa con l'Atalanta.



Gara Soc. ATALANTA – Soc. TORINO del 6 gennaio 2022



Il Giudice sportivo,

rende noto che in data 21 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Torino relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.



Gara Soc. SALERNITANA – Soc. VENEZIA del 6 gennaio 2022



Il Giudice sportivo,

rende noto che in data 21 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.



Gara Soc. FIORENTINA – Soc. UDINESE del 6 gennaio 2022



Il Giudice sportivo,

rende noto che in data 21 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.



Gara Soc. UDINESE – Soc. ATALANTA del 9 gennaio 2022



Il Giudice sportivo,

rende noto che in data 25 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva".