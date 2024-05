Giudice Sportivo Serie A: multe per Napoli, Roma e altre 3 squadre. 5 squalificati per la prossima stagione

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno e, al 13° del primo tempo, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco a un collaboratore non presente in distinta.per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per avere, al 23° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.per avere, al 23° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.