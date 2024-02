Giudice Sportivo Serie A: un giocatore squalificato, multe a Bologna e Fiorentina

Un solo giocatore squalificato e multe per Bologna e Fiorentina. La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo Bologna-Fiorentina, recupero della 21ª giornata di Serie A: un turno di stop per Remo Freuler (era diffidato, è stato ammonito e salterà la 25ª giornata contro la Lazio), ammende per lancio di petardi e fumogeni ai due club. Di seguito il comunicato ufficiale:





B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



N. 67



SERIE A TIM



Gara del 14 febbraio 2024 – Recupero seconda giornata ritorno



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA'



Il Giudice sportivo,



premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna e Fiorentina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);





considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,



delibera,



salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).