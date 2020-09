Di seguito le decisioni deldopo la seconda giornata di Serie A.: squalifica di una giornata per gli espulsiIl Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 5Gare del 26-27-28 settembre 2020 - Seconda giornata andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:IACOPONI Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.RABIOT Adrien (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)CECCHERINI Federico (Fiorentina)FRABOTTA Gianluca (Juventus)GABBIA Matteo (Milan)KUCKA Juraj (Parma)SANSONE Nicola Domenico (Bologna)TONELLI Lorenzo (Sampdoria)AUGELLO Tommaso (Sampdoria)BARELLA Nicolo (Internazionale)CALDARA Mattia (Atalanta)DA CONCEICAO LEAO Rafael Alexandr (Milan)DABO Bryan Boulaye (Benevento)DESTRO Mattia (Genoa)DURICIC Filip (Sassuolo)FAVILLI Andrea (Hellas Verona)FREULER Remo (Atalanta)HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)KUMBULLA Marash (Roma)LAURINI Vincent Alain (Parma)MARIN Razvan Gabriel (Cagliari)MARRONE Luca (Crotone)MASIELLO Andrea (Genoa)OSIMHEN Victor James (Napoli)PELLEGRINI Lorenzo (Roma)PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)SALA Jacopo (Spezia)ZAZA Simone (Torino)ZOET Jeroen (Spezia)PIOLI Stefano (Milan)