Due giornate di squalifica a Gigliotti del Crotone e Perticone del Cittadella, stangata per il ds del Benevento Pasquale Foggia: di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo relative all'ottava giornata di Serie B.





Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SERIE BKT



Gare del 18-19-20-21 ottobre 2019 – Ottava giornata andata



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:





COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 22 ottobre 2019

a) SOCIETA'



Il Giudice sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Cremonese, Crotone e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,



delibera



di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell'Arbitro e del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CITTADELLA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



GIGLIOTTI Guillaume (Crotone): condotta gravemente antisportiva: per avere al 36° del secondo tempo, nel tentativo di contendersi il pallone, colpito un avversario con una gomitata.





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ARINI Mariano (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CARRARO Marco (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



PETRUCCI Davide (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE



PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara, con atteggiamento minaccioso, espressioni ingiuriose.



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



HETEMAJ Perparim (Benevento) JALLOW Lamin (Salernitana) PELLIZZER Michele (Virtus Entella)



SECONDA SANZIONE



LUPPI Davide (Cittadella) MACHIN DICOMBO Jose (Pescara) MICHAEL Kingsley Dogo (Cremonese) STRIZZOLO Luca (Pordenone)



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)



GUCHER Robert (Pisa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.



PRIMA SANZIONE



KOUAN Oulai Christian (Perugia)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



BENEDETTI Amedeo (Cittadella) BRIGHENTI Nicolo (Frosinone) CIANO Camillo (Frosinone) MALEH Youssef (Venezia)





AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



IDDA Riccardo (Cosenza) KARO Antreas (Salernitana) MARRAS Manuel (Livorno) MORA Luca (Spezia) NINKOVIC Nikola (Ascoli) ZUCULINI Franco (Venezia)



SECONDA SANZIONE



ANTEI Luca (Benevento) BEGHETTO Andrea (Frosinone) BENEDETTI Simone (Pisa) CALVANO Simone (Juve Stabia) CAMIGLIANO Agostino (Cittadella) CROCIATA Giovanni (Crotone) DEL PRETE Lorenzo (Trapani) DRUDI Mirko (Pescara) GIANNETTI Niccolo (Salernitana) JAKIMOVSKI Nikola (Trapani) KIYINE Sofian (Salernitana) MASUCCI Gaetano (Pisa) MEMUSHAJ Ledian (Pescara) ROCCA Michele (Livorno) ROMAGNOLI Simone (Empoli) TROEST Magnus (Juve Stabia) VIGNALI Luca (Spezia)



PRIMA SANZIONE



BRUCCINI Mirko (Cosenza) CANDELLONE Leonardo (Pordenone) CECCARONI Pietro (Venezia) FABBRO Michael (Pisa) GUDJOHNSEN Sveinn Aron (Spezia) IEMMELLO Pietro (Perugia) MAZZEO Fabio (Livorno) MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone) PETTINARI Stefano (Trapani) SIEGA Nicholas (Pisa) VERNA Luca (Pisa) VIDO Luca (Crotone) ZAMMARINI Roberto (Pordenone)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



BRUNORI SANDRI Matteo Luigi (Pescara)





AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)



DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



SECONDA SANZIONE



BENALI Ahmad (Crotone) NZOLA Mbala (Trapani)



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)



BOCALON Riccardo (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. VIOLA Benito Nicolas (Benevento): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



PRIMA SANZIONE



ARAMU Mattia (Venezia)



c) ALLENATORI



AMMONITI



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



VENTURA Gian Piero (Salernitana)



SECONDA SANZIONE



INZAGHI Filippo (Benevento)



PRIMA SANZIONE



D'ANGELO Luca (Pisa)



d) DIRIGENTI



ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, 5° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, indirizzava all'Arbitro epiteti insultanti reiterando tale atteggiamento mentre usciva dal recinto di giuoco.





SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



CILENTO Alessandro (Benevento): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto espressioni insultanti agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00



VRENNA Raffaele (Crotone): per avere, al 35° del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MARCHETTI Stefano (Cittadella): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.