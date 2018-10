SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00



GYOMBER Norbert (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose e, per avere inoltre, al termine della gara, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento irriguardoso.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DELLA ROCCA Francesco (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BIANCO Raffaele (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).