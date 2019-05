Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia, Foggia, Lecce e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENALI Ahmad (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BIANCO Raffaele (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Dimitri (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRAGL Oliver (Foggia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).

PUCINO Raffaele (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).