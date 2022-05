Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:Gara del 12 maggio 2022 - Play-out andataL.R. Vicenza-Cosenza 1-0B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOIl Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 13 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 89SERIE BKTGara del 12 maggio 2022 - Play-out andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica vuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.201/500b) CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSIPER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEGERBO Alberto (Cosenza)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONEPRIMA SANZIONEGIACOMELLI Stefano (L.R. Vicenza)LIOTTI Daniele (Cosenza)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEMAGGIO Christian (L.R. Vicenza)MATOSEVIC Kristjan (Cosenza)VALLOCCHIA Andrea (Cosenza)c) ALLENATORIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACHIODI Danilo (Cosenza): per avere, al 42° del secondo tempo, lasciando cadere a terra la tabella luminosa, protestato contro una decisione arbitrale.d) DIRIGENTIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00GORETTI Roberto (Cosenza): per avere, al 34° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento entrando sul terreno si giuoco.201/501SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAMARULLA Kevin (Cosenza): per avere, al 35° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.Il Giudice Sportivo: cons. Germana Panzironi" " "_________________________________________Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.PUBBLICATO IN MILANO IL 13 MAGGIO 2022IL PRESIDENTE avv. Mauro Balata