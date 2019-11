Il Giudice sportivo di Serie B ha diramato il comunicato in occasione della 13esma giornata:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00



CAPELA Anibal Araujo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti.

PAGLIARULO Luca (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MARCONI Michele (Pisa): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BURRAI Salvatore (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALDIROLA Luca (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LOLLO Lorenzo (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCI Matteo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZUCULINI Franco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).