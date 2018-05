Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 maggio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ALCIBIADE Raffaele (Pro Vercelli): per avere, al 25° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

VITALE Luigi (Salernitana): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Decima sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADDAE Bright (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

AGAZZI Davide (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ARDIZZONE Francesco (Virtus Entella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

FREY Nicolas Sebasti (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINELLI Alessandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MBAYE Maodomalick (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PUSCAS George (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INZAGHI Filippo (Venezia): per avere, al 15° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema.