COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 29 SETTEMBRE 2020A) RISULTATI DI GARESi rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE BKTGare del 25-26-27 settembre 2020 - Prima giornata andataBrescia-Ascoli 1-1 Cosenza-Virtus Entella 0-0 Cremonese-Cittadella 0-2 Frosinone-Empoli 0-2 Lecce-Pordenone 0-0 Monza-Spal 0-0 Pescara-Chievo Verona 0-0 Reggiana-Pisa 2-2 Salernitana-Reggina 1-1 Venezia-L.R. Vicenza 1-0B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOIl Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 1SERIE BKTGare del 25-26-27 settembre 2020 - Prima giornata andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:17/32a) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAPAPETTI Andrea (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.CALCIATORI NON ESPULSIPER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)GUCHER Robert (Pisa): sanzione aggravata perché capitano della squadra. TERRANOVA Emanuele (Cremonese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEBRESCIANINI Marco (Virtus Entella) BRUCCINI Mirko (Cosenza) CALDERONI Marco (Lecce) CARACCIOLO Antonio (Pisa) CINELLI Antonio (L.R. Vicenza) D'ALESSANDRO Marco (Spal) DI MARIANO Francesco (Venezia) FALASCO Nicola (Pordenone) FORTE Francesco (Venezia) GAETANO Gianluca (Cremonese) INGROSSO Gianmarco (Cosenza) KASTANOS Grigoris (Frosinone) LITTERI Gianluca (Cosenza) LOIACONO Giuseppe (Reggina) MANGRAVITI Massimiliano (Brescia) MARIC Mirko (Monza) MARTINELLI Riccardo (Reggiana) MODOLO Marco (Venezia) NIKOLAOU Dimitrios (Empoli) PALMIERO Luca (Chievo Verona) PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella) PETRICCIONE Jacopo (Lecce) PETRUCCI Davide (Ascoli) PISANO Eros (Pisa) RADREZZA Igor (Reggiana) ROSSI Marco (Reggina) SALAMON Bartosz (Spal) SCHIAVONE Andrea (Salernitana) SERNICOLA Leonardo (Spal) STREFEZZA REBELATO Gabriel (Spal)17/33TAUGOURDEAU Anthony (Venezia) TAVERNELLI Camillo (Cittadella) TUTINO Gennaro (Salernitana) VALOTI Mattia (Spal) VESELI Frederic (Salernitana) VOGLIACCO Alessandro (Pordenone) ZAMPANO Giuseppe Marco (Reggiana) ZUTA Leonard (Lecce)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEADORNI Davide (Cittadella) MIGLIORINI Marco (Salernitana)b) ALLENATORIESPULSISQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARAMARINO Pasquale (Spal): per avere, al 37° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.c) DIRIGENTIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAMAGALINI Giuseppe (L.R. Vicenza): per avere, al 12° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.AMMONITIPRIMA SANZIONEMERCADANTE Giuseppe (Lecce)Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia" " " _________________________________________Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.PUBBLICATO IN MILANO IL 29 SETTEMBRE 2020