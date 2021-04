Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di ieri: sono cinque in attesa dei posticipi i giocatori che salteranno la 33a giornata di Serie A. Erano tutti in diffida e sono stati ammoniti ieri. Gli assenti sono Radja Nainggolan (Cagliari), Jack Bonaventura (Fiorentina), Filip Djuricic (Sassuolo), Ivan Radovanovic (Genoa) e Stefano Sturaro (Hellas Verona). Niente match da ex per Nainggolan contro la Roma e niente Juve per Bonaventura, entrambi non ci saranno. Questi invece i giocatori che entrano ora in diffida, tra cui spicca Cristiano Ronaldo: Kouamé, Martinez Quarta, McKennie, Cristiano Ronaldo, Hernani, Marchizza e Nkoulou.