Nessuna squalifica o multa al Cagliari per i cori di discriminazione razziale all'indirizzo di Kean e Matuidi nel corso della sfida con la Juventus. Almeno, non per il momento: nuove indagini in programma per fare piena luce sull'accaduto, è questa la decisione del Giudice sportivo in relazione ai fatti della Sardegna Arena.



Nel comunicato si legge che il giudice: "Letto il rapporto dell'Arbitro, letta, altresì, la relazione dei collaboratori della Procura federale; dispone a cura dell Procura federale accertamenti istruttori supplementari, riservandosi di disporre l'acquisizione di ulteriori elementi da parte degli Organi competenti, in ordine ai cori di discriminazione razziale di cui sarebbero stati oggetto il calciatore Matuidi e il calciatore Kean, entrambi in forza alla Società Juventus, dovendosi in particolare con chiarezza appurare, impregiudicata valutazione spettante allo scrivente Giudice, in che fasi dell'incontro i suddetti calciatori sono stati, rispettivamente, bersaglio dei cori riconducibili comunque a manifestazione di discriminazione razziale e quale dimensione e percezione reale abbiano avuto i fenomeni stesso".