Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:GHEZZAL Rachid (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).EVANGELISTA Lyanco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).MEITE Soualiho (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).PAPETTI Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PAZ Nehuen Mario (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).REBIC Ante (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).ROG Marko (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).DONATI Giulio (Lecce)ROMERO Cristian (Genoa)TONALI Sandro (Brescia)DABO Bryan Boulaye (Spal)NICOLA Davide (Genoa): rispondendo il medesimo, in quanto allontanato al 36° del primo tempo, non essendo stato identificato l'autore della frase offensiva, proveniente dai componenti della panchina del Genoa, rivolta al Direttore di gara e dal medesimo percepita.SARRI Maurizio (Juventus) già diffidato